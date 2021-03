Salerno, ritirato lotto AstraZeneca "Confermati altri vaccini" Le precisazioni dell'Asl



L’ASL Salerno precisa che il lotto ABV 2856 è stato sospeso e ritirato da tutti i punti vaccinali, informa inoltre che a seguito di indicazioni regionali, momentaneamente non sarà utilizzato il lotto ABV 6096 e il non utilizzo temporaneo è stato previsto a mero titolo precauzionale e per il momento strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura da parte dell’ISS. Si ribadisce che restano confermate le attività vaccinali destinate al personale scolastico alle forze dell’ordine e alle altre categorie previste con gli altri lotti di Astrazeneca presenti in azienda.

La situazione è costantemente monitorata, l’azienda renderà noti ulteriori aggiornamenti in tempo reale.