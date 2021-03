Salerno: pronti i centri vaccinali per la popolazione Realizzati dal Comune per la somministrazione alla cittadinanza dei vaccini contro il Covid -19

L’Amministrazione comunale ha allestito tre punti vaccinali in altrettante diverse zone della città.

I punti prescelti sono: il Teatro Augusteo in Piazza Amendola, il Centro Sociale in Via Vestuti e il Centro Polifunzionale del quartiere Matierno. Da domenica 14 marzo sarà pienamente operativo il centro collocato presso l’Augusteo per l’inizio della somministrazione del vaccino agli ultra ottantenni. Nelle prossime settimane, in attesa del riscontro dell’ASL, saranno attivati anche gli altri punti già allestiti.

“Si rammenta ai cittadini di recarsi ai centri vaccinali solo previa convocazione dell'Asl, che adotta i criteri prioritari fissati dal Governo e dalla Regione Campania.

Si raccomanda altresì di rispettare precisamente giorno ed orario di convocazione per agevolare lo svolgimento delle operazioni scongiurando intoppi ed inutili attese” le precisazioni dell'Ente.