Covid a Salerno: al via le vaccinazioni al teatro Augusteo Il sindaco Napoli: "Vincere tutti insieme guerra contro il virus" |FOTO

Ha preso il via da questa mattina il Centro Vaccinale allestito dal Comune di Salerno presso il Teatro Augusteo in Piazza Amendola a Salerno. I concittadini, convocati dall’ASL Salerno, sono stati sottoposti alla vaccinazione in una struttura funzionale, comoda ed accogliente. Il personale ha accolto tutti con sorriso e disponibilità fornendo spiegazioni e consigli. Il tutto in un clima di grande serenità, con ordine e precisione. Molto apprezzata anche l’area di sosta dedicata ai vaccinandi predisposta nella piazza adiacente il Centro Vaccinale.

“Ci siamo fatti trovare pronti – dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha seguito in prima persona con il suo staff le fasi finali dell’allestimento e l’inizio dell’attività vaccinale – a questa seconda fase della campagna che prevede la convocazione progressiva di tutti i concittadini. Quello dell’Augusteo è solo il primo centro vaccinale. Nei prossimi giorni apriranno quelli del Centro Sociale nella Zona Orientale e quello nel Polifunzionale di Matierno. Siamo pronti, d’intesa anche con Scuole, Aziende, Curia, Associazioni, ad individuare altre strutture idonee ad accogliere ulteriori Centri Vaccinali man mano che aumenteranno le dosi di vaccino disponibili. Sono felice della risposta dei salernitani. È un momento difficile, ma con la vaccinazione di massa riusciremo a vincere tutti insieme questa guerra. Nel frattempo rinnovo l’invito a rispettare tutte le prescrizioni: uscire solo per lavoro, salute, necessità; usare sempre la mascherina: evitare assembramenti”.

Un dato simbolico e significativo è la collocazione del Centro Vaccinale presso il Teatro Augusteo. Il teatro si trova nell’edificio del Palazzo di Città che ospita il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale. E’ il fulcro della vita democratica cittadina. È il Palazzo che ha ospitato il Governo Nazionale durante il periodo di Salerno Capitale d’Italia. Ed anche questa volta, come durante la Seconda Guerra Mondiale, Salerno darà il suo contributo alla liberazione, all’epoca dalla tirannide nazi-fascista, oggi dal questo terribile virus.

Le vaccinazioni proseguiranno nei prossimi giorni. L’ASL Salerno raccomanda di presentarsi presso il Centro Vaccinale previa regolare convocazione e rispettando con precisione orario assegnato allo scopo di evitare inutili attese ed intoppi.