Conclusa la prima giornata di vaccinazioni al Teatro Augusteo Asl Salerno:"Il personale ha fornito tutte le informazioni contribuendo a dissolvere dubbi"

"Si è conclusa nel migliore dei modi, senza problemi o imprevisti, la prima giornata di vaccinazioni presso il centro allestito al teatro Augusteo." A comunicarlo l'Asl Salerno.

Hanno preso ufficialmente il via, questa mattina, le somministrazioni presso il nuovo punto vaccinale allestito nel teatro Augusteo, in centro città. Sono stati 50 gli over 80 che oggi sono stati accolti dal personale sanitario. Dall'Asl sottolineano, poi, che il personale "Ha fornito tutte le informazioni utili, contribuendo a rasserenare in clima e a dissolvere dubbi e timori di ognuno."

Le vicende di questi ultimi giorni, in particolare del ritiro di un lutto del vaccino AstraZeneca, infatti, avevano contribuito a creare un clima di incertezze specie nella popolazione anziana "Incertezze che la sensibilità e la professionalità di medici e infermieri hanno contribuito a dissolvere infondendo una rassicurante tranqullità." Aggiungono dall'Asl.

Le attività proseguiranno nei prossimi giorni secondo l'organizzazioe ormai collaudata, in attesa di poter attivare, a breve, gli altri centri vaccinali cittadini. L’ASL Salerno raccomanda di presentarsi previa regolare convocazione, rispettando l'orario assegnato, per evitare inutili attese ed intoppi.