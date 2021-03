Lutto a Salerno, il Covid porta via Sabatino Mottola Altri due decessi a Pagani. Boom di contagi a Cava de' Tirreni

Continuano ad aumentare le vittime del Covid in provincia di Salerno. Altri due decessi sono stati registrati a Pagani nelle ultime 48 ore, a renderlo noto l'associazione Papa Charlie che ha anche fornito un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in città. Sono 37 nuovi positivi al Covid-19, mentre i guariti sono 42. I cittadini attualmente positivi sono 406. Ancora un pesante bollettino per la città dell'Agro che si conferma una delle più colpite da questa nuova ondata di contagi. 7 positivi e 13 nuovi guariti ad Angri. Sono 563 i casi attivi nel comune.

Lutto anche nel capoluogo. Il Covid ha portato via anche Sabatino Mottola. Sindacalista, funzionario dell'Istituto Autonomo Case Popolari, militante e ex dirigente della federazione Salernitana del Partito Comunista Italiano. Mottola è deceduto sabato scorso al Ruggi D'Aragona. L'onorevole Gigi Casciello ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio:

"Eravamo distinti e distanti ma ne ho sempre apprezzato la passione, la fantasia, la competenza, la capacità di andare oltre la storica, determinata appartenenza al Pci. Ci eravamo incontrati a Roma un po’ di tempo fa ma già ben protetti dalle mascherine e avevamo fatto fatica a riconoscerci. Ci eravamo salutati con la stima e l’affetto di sempre. Così lo saluto anche stasera. Ciao Sabatino." Tantissimi i messaggi di condoglianze apparsi su facebook.

Ancora 2 positivi a Vietri sul Mare, 9 a Pontecagnano Faiano, 9 anche a Giffoni Valle Piana, 2 nuovi positivi a Baronissi. Boom di contagi, invece, a Cava de' Tirreni dove si registra un focolaio: sono 35 i nuovi casi positivi (340 totali) secondo i dati riportati dall'unità di crisi della regione Campania, 12 quelli a Sicignano sugli Alburni.