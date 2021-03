Interventi nella zona industriale: nuovo asfalto in via Wenner Continuano i lavori di riqualificazione a Salerno

Cantieri aperti e nuova vita per diverse zone di Salerno. Termineranno nella giornata di oggi, così come previsto da cronoprogramma, gli interventi di ripristino del tappetino stradale di via Roberto Wenner. Il consorzio Asi sta portando avanti, secondo i tempi prestabiliti, i lavori per la riqualificazione e la sicurezza della zona industriale del capoluogo. Dopo la stesura del nuovo asfalto in via Wanner, prenderanno il via i lavori in via Acquasanta. Soddisfatti i cittadini che, da tempo, chiedevano un restyling della zona.