Manutenzione straordinaria: rubinetti a secco in città Ecco le strade interessate

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria e sostituzione di valvole regolatrici in Via Wenner, angolo Via Antonio Amato, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 16 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Wenner tratto compreso tra Via San Leonardo e Via T.C. Felice, Via Antonio Amato, Via Cappello Vecchio, Via Fuorni di Sotto.

Salerno Sistemi ha fatto sapere che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.