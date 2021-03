Sospensione idrica ad Horas a Salerno centro Intervento urgente in via Roma. Rubinetti a secco fino alle 14 di oggi

La Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire intervento riparativo urgente ed indifferibile in Via Roma (altezza civico n.112), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Roma (tratto compreso tra Via Duomo e Via Velia), Piazza Flavio Gioia, Via Portanova, Piazza Sedile di Portanova, Via Masuccio Salernitano, Via Mazza, Largo Sant’Agostino, Via Genova, Via Cannoniere, Via Venezia, Boemondo.

Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 14 odierne. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.