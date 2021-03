Vigile muore dopo il vaccino "Lutto cittadino a Vibonati" Disposta l'autopsia, per il direttore sanitario Calabrese "Nessuna correlazione con il vaccino"

Una morte improvvisa che ha sconvolto l'intera comunità di Vibonati. E' stata trasferita a Lagonegro e sarà sottoposta ad autopsia la salma di Michele Quintiero, l'agente di polizia municipale deceduto improvvisamente ieri sera. L'uomo, di 62 anni ed affetto da patologie pregresse di natura metabolica e cardiocircolatoria, è deceduto poche ore dopo essersi sottoposto al vaccino antiCovid Pfizer. Al momento, come sottolineato anche dal direttore sanitario del nosocomio saprese, Rocco Calabrese, non esiste alcuna correlazione tra il decesso e la somministrazione del siero, ma sarà l’autopsia a togliere qualsiasi dubbio e a fare chiarezza.

Tantissimi i messaggi di vicinanza e condoglianze che stanno arrivando alla famiglia. Profondamente colpita l'intera amministrazione comunale che ha affidato ai social il messaggio di cordoglio: "In momenti come questi è davvero difficile esprimere con parole il grande vuoto che Michele Quintiero ha lasciato in ognuno di noi. Michele non era solo un vigile urbano, ligio al suo dovere, ma era soprattutto un amico, una persona semplice, disponibile su cui si poteva sempre contare. Il suo sorriso contagioso e la sua umanità mancheranno a tutti noi e alla comunità intera. Questa Amministrazione proclamerà il lutto cittadino il giorno delle esequie, per esprimere il cordoglio per la scomparsa del caro Michele, come segno di vicinanza dell’intera comunitá vibonatese a tutti i familiari."