Vibonati: la salma di Michele Quintiero torna alla famiglia Morto poche ore dopo il vaccino: effettuata l'autopsia. Proclamato per domani il lutto cittadino

La salma di Michele Quintiero torna alla famiglia. E' stata effettuata l'autopsia sul corpo del vigile urbano, di 62 anni, deceduto il 15 marzo a causa di un malore improvviso. L'uomo si era sottoposto, poche ore prima, alla prima dose del vaccino antiCovid Pfizer. Proprio la vicinanza tra la somministrazione del siero ed il decesso aveva fatto scattare le indagini dei carabinieri della compagnia di Sapri, coordinati dalla Procura di Lagonegro, al fine di appurare le cause della morte. Sin dal primo momento il direttore sanitario dell'ospedale di Sapri, Rocco Calabrese, aveva sottolineato che non era possibile appurare una correlazione tra il decesso ed il vaccino, ma solo i risultati dell’autopsia, attesi tra circa 30 giorni, faranno definitivamente chiarezza. Le esequie del maresciallo Quintiero si svolgeranno domani, 23 marzo, a Vibonati, presso il Santuario Sant'Antonio Abate alle ore 15.30. Per l’occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino.