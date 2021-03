Muore 62enne a Vibonati, ore prima aveva fatto il vaccino Impossibile appurare correlazione. La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro della salma

Un malore improvviso non ha lasciato scampo ad un vigile urbano 62enne di Vibonati, deceduto intorno alle 20.30 nel comune cilentano. L’uomo alle 19 era stato in ospedale a Sapri dove gli era stata iniettata una dose di vaccino Pfizer. Impossibile, al momento, appurare una correlazione tra la morte del pubblico ufficiale e la somministrazione del siero. Ma la Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro della salma per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sapri, agli ordini del capitano Matteo Calcagnile.

Il direttore sanitario del nosocomio saprese, Rocco Calabrese, nell’esprimere dispiacere per quanto accaduto, ha precisato che “non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del vaccino”. “Risulta che il paziente fosse affetto da patologie pregresse di natura metabolica e cardiocircolatoria”. L’uomo, a vaccinazione eseguita, aveva atteso in ospedale i 15 minuti di osservazione previsti dal protocollo e non aveva manifestato alcun problema.