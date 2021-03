Salerno, incuria e rifiuti su via Croce:"È la via del degrado" Sopralluogo dell'associazione Accademia Kronos: "Guard rail divelto e ringhiere pericolanti"

Guard rail divelto, ringhiere pericolanti, segnali mancanti e rifiuti per strada. Uno spettacolo ben poco piacevole quello a cui hanno dovuto assistere, oggi, le guardie dell'associazione Accademia Kronos di Salerno, giunte in sopralluogo su via Croce a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini. Proprio in uno dei luoghi che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città, la lunga arteria che conduce fino al castello Arechi, e che dovrebbe, quindi, accogliere turisti e visitatori, il "degrado e l'incuria" la fanno da padroni.

"Lo scenario è purtroppo desolante e triste soprattutto per chi vorrebbe visitare uno dei luoghi più belli di Salerno. - Denunciano dall'associazione - Carenza di segnaletica turistica, degrado ed assenza di controlli, basta infatti notare lo stato in cui versa il guard rail dopo i due incidenti che lo hanno interessato pochi mesi fa. Ancora divelto ed abbandonato sulla strada, una circostanza che riteniamo, in caso di ulteriori incidenti, potrebbe esporre a gravi rischi autoveicoli e persone ma, anche pedoni. Questa situazione a nostro avviso molto grave, peggiora nel momento in cui il visitatore inizia a percorre a piedi via Croce per tentare di raggiungere il Castello Arechi, si nota subito la presenza di una ringhiera da anni divelta e pericolante ma più grave l'assenza di tratti di ringhiera che in più punti risulta anche non più ancorata e quindi estremamente pericolosa nonostante la presenza di nastro rosso/bianco, proprio come quello messo poco più giu da settimane dopo che dalla parete rocciosa si è staccato un piccolo masso che giunto a terra si è frantumato invadendo leggermente la corsia. Questa situazione risulta poi aggravata dalla presenza di rifiuti lugo un marciapiedi non più esistente poichè ricoperto da terreno e rfiuti spesso abbandonati dalle imprese che hanno svolto lavori di posa in opera di linee telefoniche ma, anche rifiuti abbandonati da cittadini nelle caditoie stradali, vi è poi la presenza di cani randagi, pascolo abusivo ed abbandono incontrollato di rifiuti."

Alla luce di quanto accertato, nei prossimi giorni l'Associazione ha annunciato che predisporrà con le proprie guardie giurate volontarie, dei mirati controlli finalizzati ad accertare e segnalare agli Enti preposti il degrado e l'incuria in cui versa la zona.