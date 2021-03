Salerno, "La mia attività chiusa e per strada il panico" Folla sul corso principale: la denuncia della titolare di un noto negozio di abbigliamento

Commercio in ginocchio a causa delle limitazioni messe in atto per contenere la diffusione del Covid. Zona rossa e attività chiuse, ma non mancano assembramenti e persone in giro. A Salerno, in particolare, dopo la folla di ieri pomeriggio registrata sul corso principale, la titolare di un noto negozio di abbigliamento ha affidato ai social il suo sfogo.

Rossella Anaclerico scrive su facebook: "Ormai è un anno! Non mi sono mai lamentata ho rispettato le regole e ho sacrificato anni di lavoro per seguire ciò che ci veniva imposto. Adesso però, credo che sia arrivato il momento di dire basta!". Alle sue parole allega una foto del centro città affollato di persone scattata, dice, qualche ora prima.

"La mia attività chiusa e per strada il panico. - Denuncia la titolare - Io sto morendo e per strada, ovunque, c’è gente che passeggia che prende il caffè che va in bici. Scusate ma che zona rossa è? Avete chiuso negozi di scarpe ,negozi d’ abbigliamento e le gioiellerie perché potevano esserci assembramenti! Io lo trovo ridicolo tutto questo! A questo punto io riapro:venitemi a farmi la multa chiudetemi io non mi muoverò." Il suo sfogo è, in realtà, un pensiero condiviso da tanti altri commercianti che, pochi giorni fa, proprio sul corso principale, hanno protestato contro le chiusure imposte.