Salerno, parchi chiusi e bimbi in protesta: "Vogliamo giocare" Al parco Pinocchio una nuova manifestazione del "Comitato bambini all'aperto"

Una nuova protesta a Salerno: protagonisti i più piccoli. Sull'onda della manifestazione al parco del Mercatello di domenica scorsa, un nuovo sit in ha preso vita, questa mattina, davanti ai cancelli chiusi del parco Pinocchio, in piazza Montpellier. Genitori e bambini si sono dati appuntamento per manifestare e chiedere, ancora una volta, la riapertura di parchi, ville, giardini e piazze: "Luoghi all'aperto indispensabili per garantire i servizi minimi ai nostri bambini". La protesta è stata organizzata dal comitato Bambini all'Aperto che ha condiviso le immagini della manifestazione. Con disegni e cartelloni i bambini hanno urlato a gran voce: "Vogliamo tornare a giocare".