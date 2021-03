Salerno, prima dose di vaccino per il sindaco Vincenzo Napoli "È stato il mio turno, ho ricevuto prima dose AstraZeneca. Dobbiamo avere fiducia nella scienza"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questa mattina, si è vaccinato. Il primo cittadino si è recato presso l'istituto Santa Caterina, nella zona orientale della città, per ricevere la prima dose di AstraZeneca. "È stato il mio turno. Stamattina mi è stata somministrata la prima dose di vaccino AstraZeneca. Già da qualche giorno, le nostre ASL hanno iniziato a chiamare anche gli over 70, come me. Dobbiamo avere fiducia nella scienza. I vaccini, insieme a mascherine e distanza fisica, sono la nostra migliore difesa contro questo maledetto virus."