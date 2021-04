Mercato San Severino, ancora un lutto per Coronavirus Nuovo decesso anche a Caggiano

Nel Venerdì di Passione il Salernitano piange altre due vittime del Coronavirus. Lutto a Caggiano e a Mercato San Severino, a dare l'annuncio i sindaci dei comuni.

E' deceduto all'ospedale di Polla un 80enne di Caggiano: "Ci stringiamo tutti intorno alla famiglia del caro Giuseppe Altilio che questo pomeriggio ci lascia dopo una lunga lotta contro il Covid - Ha scritto l'amministrazione - A tutta la sua famiglia oggi va il nostro conforto e il più profondo cordoglio."

Un nuovo lutto colpisce anche il comune di Mercato San Severino che piange la 18esima vittima del virus. E' il secondo decesso in due giorni per il comune della Valle dell'Irno. Non ce l'ha fatta un residente al Capoluogo. "Giungano alla famiglia le più sentite e partecipate condoglianze da parte di tutta la nostra comunità." Il cordoglio del sindaco Antonio Somma.