Slitta il rientro a scuola in alcuni comuni del Salernitano La decisione dei sindaci di Postiglione, Sanza, Sarno e Montesano

Le scuole di Postiglione non riapriranno. Lo ha decisio il sindaco Mario Pepe con un'apposita ordinanza firmata in mattinata. La decisione è motivata dal fatto che “negli ultimi giorni si sono registrati focolai nel territorio di Postiglione con consistente incremento dei casi di contagio da Covid 19”. Pertanto il sindaco del comune salernitano ha ordinato “la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 17 aprile 2021, salvo eventuali proroghe, della scuola dell’infanzia, primaria e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado di Postiglione quale misura precauzionale a tutela della popolazione scolastica”.

Slitta il ritorno tra i banchi di scuola anche per gli alunni di Sanza: si continua con la didattica a distanza fino a sabato 10 aprile. "La situazione attuale relativa ai contagi da Covid nella comunità, hanno spinto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ad emettere oggi Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni oprdine e grado, a Sanza, con rientro alle attività ordinarie previste dalle misure del Governo, lunedì 12 aprile. Chiuse, dunque le attività didattiche in presenza, si procede con le lezioni da remoto." Scrivono dal comune. Analogo provvedimento anche a Sarno dove le scuole resterrano chiuse fino al 9 aprile. Nella nuova ordinanza del sindaco è stata disposta anche la chiusura delle ludoteche fino a domenica 11 aprile.

Una decisione presa dal sindaco Giuseppe Canfora "considerato che occorre monitorare e verificare i dati della settimana in corso e l’andamento della curva dei contagi, in aumento nella settimana precedente."

Considerate le percentuali di contagio presenti, al momento, sul territorio comunale di Montesano sulla Marcellana, anche il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto, con una nuova ordinanza, la chiusura di tutte le scuole fino al 13 aprile. Un provvedimento preso "ritenuto non sussistere le condizioni di sicurezza sanitaria per la riapertura delle scuole sull'intero territorio comunale di Montesano sulla Marcellana per la presenza di focolai e per il rischio elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica." Si legge nel documento. La percentuale dei positivi in città è pari al 23,28%