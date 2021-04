Costiera Amalfitana: al via due sensi unici alternati Verifiche nel territorio comunale di Atrani e Positano

Attivi, a partire da domani, mercoledì 7 aprile 2021, due sensi unici alternati lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, in provincia di Salerno, nel territorio comunale di Atrani (km 30,650) ed in quello di Positano (tra il km 14,400 ed il km 14,700).

Nel dettaglio, nella giornata di domani, si rende necessaria l’esecuzione di alcune verifiche sul viadotto al km 30,650 ad Atrani, propedeutiche ad una specifica attività da eseguirsi nell’ambito dei lavori attualmente in corso; il senso unico alternato sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed all’approssimarsi alle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h per tutti gli autoveicoli.

In seguito – comunica l'Anas - verrà individuato e preventivamente comunicato il periodo esatto durante il quale sarà eseguita una specifica attività che impegnerà per circa 15 giorni la sede stradale, con l’istituzione del senso unico alternato.

Inoltre, per l’avvio di lavori – in capo ad Enti Terzi – relativi a rilievi, pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso situato nel territorio comunale di Positano, a partire da domani e fino al prossimo 24 aprile sarà attivo il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico, tra il km 14,400 ed il km 14,700, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30.