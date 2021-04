Covid a Sanza, si allarga il focolaio: salgono a 26 i casi Tra gli ultimi contagi, anche bambini. Nuovi positivi nel Salernitano

Ancora contagi a Sanza, ora sono 26. Si aggrava la situazione Coronavirus nel piccolo comune della provincia di Salerno: ancora cinque nuovi casi di positività accertati a seguito dei tamponi effettuati dalla ASL. I nuovi contagi sono emersi a seguito di un focolaio sviluppatosi tra un gruppo di giovani. Tra gli ultimi tamponi risultati positivi, purtroppo, ci sono anche dei bambini.

"La buona notizia è che la quasi totalità dei contagiati non presenta sintomi evidenti. la situazione però rimane molto complicata per la comunità di Sanza che si è trovata all’improvviso a fare i conti con un’ondata di contagi che hanno interessato diversi nuclei scollegati tra loro." Ha spiegato il sindaco Vittorio Esposito che rassicura di star seguendo costantemente l'evoluzione della catena di trasmissione, al fine di bloccare il prima possibile la diffusione del virus.

“La risposta della comunità alla gravità della situazione è stata eccellente. - Ha aggiunto - Grande solidarietà nei confronti di coloro che sono stati contagiati e soprattutto grande senso di responsabilità da parte di tutti quelli che hanno avuto il solo dubbio di poter essere stati contagiati nell’attuare preventivamente la quarantena." La Fascia tricolore ha, inoltre, inviato gli auguti di pronta guarigione ai cittadini contagiati.

"Occorre essere pazienti e soprattutto attenti e scrupolosi. Presto ne verremo fuori e sono certo che tutti avranno imparato la lezione. Con il Covid non si può scherzare” ha concluso il sindaco Esposito.

Nuovi contafi anche in altri comuni della provincia. Ad Angri sono 18 i nuovi positivi e 21 nuovi guariti, per un totale di 475 cittadini attualmente positivi. 4 nuovi contagi a Fisciano, 8 ad Agropoli, per un totale di 64 casi in città, 7 ad Eboli per 161 positivi totali, 6 a Mercato San Severino, per 119 contagi attivi.

Anche il sindaco di Campagna, Roberto Monaco, ha fornito un nuovo aggiornamento in merito alla situazione Covid nel comune. Sono 2 i nuovi guariti e 7 i nuovi casi. Pertanto, in totale, i casi di positività sul territorio, ammontano complessivamente a 72. Di questi 72, 49 si sono sviluppati all’interno di 22 famiglie.