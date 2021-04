Roccadaspide, boom di casi: "Siamo zona rossa, ma non sembra" Una nuova vittima del Covid a San Valentino Torio. Scuole chiuse a Padula e Polla

San Valentino Torio piange un'altra vittima del Covid. Ora sono 14 i decessi dall' inizio della pandemia nel comune. "Ci stingiamo ancora una volta al dolore delle famiglie coinvolte." Ha scritto il sindaco Michele Strianese. Nella giornata di ieri sono stati rilevati ancora 6 nuovi casi positivi, 5 invece guariti, per un totale di 181 cittadini attualmente infetti.

"Con la responsabilità di tutti impegnamoci a far si che si possa fermare il contagio, altrimenti dovremo imporre altre restrizioni oltre a quelle che già sono in vigore e che già stanno mettendo in ginocchio le attività commerciali." L'appello della fascia tricolore.

Un nuovo aggiornamento anche dal comune di Roccadaspide, dove si registra un'impennata di casi. Il numero dei nuovi positivi è di 29. Pertanto, in questo momento i positivi attivi, tutti in isolamento domiciliare con i relativi contatti, sono saliti a 56.

"Come già è capitato in passato, quando abbiamo avuto momenti in cui si sono registrate impennate di casi di positività, è salita correlativamente la preoccupazione tra i cittadini - Ha scritto il sindaco Gabriele Iuliano - E’ certamente un fatto normale ed anche comprensibile. Ciò che non è comprensibile, e men che mai giustificabile, però, sono gli atteggiamenti di superficialità e di non perfetta osservanza delle regole di prevenzione che sono a tutti arcinote: indossare correttamente la mascherina, evitare assembramenti, igienizzare frequentemente delle mani.

Siamo ancora in zona rossa, ma non pare di esserlo. Il virus è ancora presente e continua a circolare violentemente. I contagi salgono dappertutto sul territorio provinciale e regionale e gli effetti della malattia sono ora ancor più gravi e letali di quelli che si producevano nel corso della prima ondata. Stiamo facendo di tutto per eseguire le vaccinazioni a tutte le categorie indicate dalle disposizioni nazionali e regionali e, da questo punto di vista, il risultato è estremamente positivo, anche in rapporto ad altre aree della provincia e della regione che non possono vantare risultati analoghi ai nostri.

Resta però la necessità di non abbassare la guardia, di evitare rilassamenti, di continuare in modo maniacale a rispettare le regole. Quando non facciamo questo capita che i casi di contagio aumentino, come è accaduto in queste settimane passate." Il sindaco, quindi, ha invitato nuovamente la cittadinanza al rispetto delle normative imposte annunciando, anche, nuovi e potenziati controlli da parte delle forze dell'ordine. "È il momento di non mollare e di continuare a fare tutti la nostra parte, tutti il nostro dovere." Ha concluso la fascia tricolore.

Dalla Valle Metelliana, invece, il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, ha comunicato che attualmente sono 453 i cittadini positivi al Coronavirus, di cui 20 ospedalizzati e 9 tra bambini fino ai 5 anni. Nuovi contagi anche tra gli studenti. E' stata disposta la Dad "fino a data da destinarsi" nel comune di Padula dopo la notizia della positività di due studenti. Chiudono le scuole anche a Polla, fino a sabato, dopo la positività di un alunno.