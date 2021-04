Covid, nuova stretta a Mercato San Severino: scuole chiuse Troppi contagi:chiusi anche parchi. In Dad scuola media a San Cipriano. Un decesso a Roccapiemonte

Il Covid si diffonde ancora in provincia di Salerno. Nuovi contagi sono stati comunicati dai sindaci dei diversi comuni, non mancano le guarigioni, ma il Coronavirus miete anche nuove vittime.

Non ce l'ha fatta un cittadino di Roccapiemonte, il sindaco Carmine Pagano ha espresso le sue condoglianze alla famiglia. "Dobbiamo continuare a lottare contro questo male invisibile che ci sta complicando la vita. A tutti chiedo ancora massima attenzione e di non abbassare la guardia", ha detto il Sindaco. Nelle ultime 48 ore sono 2 i cittadini sono risultati positivi al virus e 3 i guariti.

In calo i contagi ad Angri, dove si registrano 3 positivi e 17 guariti. "In calo i contagi nonostante la situazione sia ancora molto seria, per questo invito tutti a restare rigorosi in questa fase di leggera apertura con l’imminente zona arancione. Ne siamo già venuti fuori una volta, possiamo e lo faremo anche adesso. Tutto questo passerà." Ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli. Scendono a 403 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus. Da Pagani, intanto, il sindaco Raffaele De Prisco tranquillizza la popolazione rispetto alle notizie circolate in merito ad una variante "Paganese". "Per fortuna dei circa 70 casi registrati in tutto l'Agro di questa variante europea, avuti nei primi mesi dell'anno, e poi non più riscontrati, solo 4 erano da monitorare a Pagani. Dallo screening effettuato su circa 2000 persone dell'Agro (di cui 500 a Pagani) lo scorso mese di marzo, la variante è poi risultata del tutto sotto controllo, con nessun nuovo caso paganese."

3 positivi e 3 negativizzati a San Marzano sul Sarno, che conta 118 casi attivi. Mentre è ancora alto il numero dei nuovi contagi, 12, regsitrati a Capaccio Paestum. In città sono 192 i positivi attuali.

Intanto, nei comuni ci si prepara alla riapertura dei negozi e al ritorno a scuola in presenza. Con il passaggio della Campania in zona arancione, infatti, anche gli studenti delle superiori (dal 50 al 75%) torneranno tra i banchi. Ma il Coronavirus continua a circolare tra gli studenti, e nuove chiusure sono già state annunciate.

Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, dopo aver comunicato la positività al Covid di un’alunna frequentante la classe 3A della scuola primaria della frazione Ciorani, ha poi firmato una nuova ordinanza con cui dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado e regolamentazione accesso agli uffici comunali e una serie di altre limitazioni, fino al 24 aprile.

Ordinata la rimozione arredi esterni annessi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, la chiusura dei Dehors e divieto di consumazione di cibi e bevande all'interno delle attività, la chiusura dei distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 22 alle ore 5, il divieto di accesso ed utilizzo dei parchi giochi presenti sul territorio comunale. Chiuse anche le ludoteche, restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o disabilità. Nel comune si registrano 10 nuovi positivi, per un totale di 159 cittadini attualmente infetti.

Scatta la quarantena anche per una classe della scuola media "Torrione Alto" di Salerno. A San Cipriano Picentino, la sindaca Sonia Alfano, dopo un confronto con la dirigente scolastica: "Tenuto conto che 10 docenti curriculari su 21 docenti in organico e 2 collaboratori scolastici su 4 in servizio risultano in quarantena fiduciaria dal 9 aprile 2021 al 23 aprile 2021, non vi sono le condizioni almeno fino al 23 aprile di poter riaprire la scuola media inferiore alle classi seconde e terze così come previsto Decreto Legge in materia di frequenza in presenza in zona a rischio arancione." Anche le seconde e terze medie della scuola del Capoluogo resteranno in Dad.