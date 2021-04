Covid, strage senza fine: ancora tre vittime nel Salernitano Lutto a Mercato San Severino, Torchiara e Postiglione. Scuola chiusa a Nocera Superiore

Strage senza fine nel Salernitano, nella giornata di ieri altre 3 vittime del Covid nei comuni della provincia. Lutto a Mercato San Severino, non ce l'ha fatta una donna residente nella frazione Pandola. “Giungano alla famiglia le più sentite e partecipate condoglianze da parte di tutta la nostra comunità" Ha scritto il sindaco Antonio Somma. Sono 14 i nuovi positivi nel comune, per un totale di 193 casi attivi.

Lutto anche nel piccolo comune cilentano di Torchiara. A perdere la vita un 61enne, deceduto presso il Covid Hospital di Agropoli. Un decesso anche a Postiglione, a renderlo noto l'amministrazione comunale: "È con enorme dispiacere che apprendiamo la scomparsa di una persona della nostra comunità, a causa del Covid-19. Il pensiero di questa Amministrazione va alla famiglia, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze, ai suoi cari, a chi le ha voluto bene. Che la terra le sia lieve."

Intanto, a Nocera Superiore, è stata disposta la sospensione precauzionale della didattica in presenza nei giorni 22 e 23 aprile al plesso di Portaromana “Suor Maria Consiglia Addatis”– Scuola Primaria a seguito dei casi di positività al Covid-19 e per consentire le operazioni di sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici. "Stiamo monitorando l’evolversi della situazione" Ha sottolinearo il sindaco Cuofano.

Nuovi contagi sono emersi in diversi comuni della provincia: A San Valentino Torio 9 nuovi casi positivi e 7 guariti, sono ora 173 i casi positivi attuali. Ad Angri 6 positivi e 14 guariti, sono 367 i casi attivi. A Pontecagnano, su 79 tamponi effettuati ne sono risultati positivi 7, sono 9 i guariti per un totale di 207 casi in città. A San Marzano sul Sarno ancora 9 contagi, 4 invece i negativizzati, per un totale di 121 casi attivi. A Campagna, dall'ultimo aggiornamento, risultano guarite 7 persone. Sono 9, invece, i nuovi casi. In totale, i casi di positività sul territorio, ammontano complessivamente a 155. Di questi 155 casi, 127 si sono sviluppati all’interno di 36 famiglie. 11 nuovi positivi e 5 guarigioni ad Eboli, ad oggi sono in isolamento domiciliare 172 soggetti positivi. 3 i nuovi contagi sia a Capaccio che ad Agropoli.

A Montesano sulla Marcellana, invece, i dati sanitari pervenuti" non consentono di assumere determinazioni diverse dalle ordinanze già emesse in merito alla chiusura delle scuole sull'intero territorio" Ha dichiarato il sindaco Giuseppe Rinaldi. Per questo, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse fino al 24 aprile incluso.