Covid, ancora una vittima nel Salernitano: lutto a Fisciano Positivo un alunno della Nicodemi, classe in quarantena

Ancora un lutto per Covid in provincia di Salerno. La comunità di Fisciano piange un cittadino residente alla frazione Gaiano. "A titolo personale e a nome di tutta la Comunità, mi stringo attorno alla famiglia in questo momento di grave lutto." Ha scritto il sindaco Vincenzo Sessa. Il virus continua a diffondersi nel comune. A seguito della positività di un alunno frequentante la seconda sezione della scuola dell’ infanzia dell'I.C- "Rubino Nicodemi" del plesso centrale, è stata disposta per mercoledì 5 maggio la chiusura del solo plesso dell’Infanzia, per consentire la sanificazione dei locali.

"Si procederà, inoltre, alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la suddetta classe nonchè del personale docente ed ATA venuto in contatto con l’alunno positivo. A partire da Giovedì 6, sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza." Ha fatto sapere la fascia tricolore.