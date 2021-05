L'Amara festa Granata: dolore per la morte di Loris Del Campo Polemiche su assembramenti e violazione delle normative. Si registrano danni a locali e pullman

Un'amara festa Granata. Salerno si risveglia coperta da un velo di tristezza, la grande gioia per la promozione in serie A lascia il posto al dolore per la tragica morte di Loris Del Campo. Il giovane 28enne, ieri sera, era in sella al suo motorino quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo con violenza contro il paraurti di un'auto in sosta. Fatali le ferite riportate. Per il grande tifoso dei Granata non c'è stato nulla da fare. Il sindaco Vincenzo Napoli, questa mattina, ha espresso il suo cordoglio: "La morte del giovane Loris addolora profondamente la nostra comunità. Un abbraccio fortissimo alla famiglia e agli amici."

Al grande dolore per la giovane vita spezzata si unisce il coro delle polemiche per una festa "condita di eccessi" in cui non sono mancati momenti di tensione. Sono stati registrati danni agli arredi di diversi locali, su via Roma danneggiato anche un pullman diretto verso Amalfi. Tra le tante cose contestate anche il mancato rispetto delle normative antiCovid con assembramenti in tutta la città e persone senza mascherina. Nonostante l'ordinanza del sindaco Vincenzo Napoli, tantissime le bottiglie in vetro e i fuochi d'artificio e spari esplosi.