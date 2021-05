Covid nel Salernitano: boom di guarigioni a Campagna Nuovi casi in diversi comuni. Oltre 10mila dosi di vaccino somministrate ad Agropoli

Covid in provincia di Salerno: nuovi contagi e guarigioni. Ad Angri sono 10 i nuovi positivi, ma è anche boom di guarigioni con 18 guariti, il totale dei casi attivi in città è di 109. Buone notizie anche da Campagna dove si registriamo una consistente discesa del numero di casi positivi. Risultano, infatti, guarite 13 persone. Inoltre, l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 2 nuovi contagi. I casi attivi sul territorio scendono complessivamente a 35.

Di questi 35 casi, 21 si sono sviluppati all’interno di 11 famiglie.

A Pontecagnano, su 83 tamponi effettuati, sono risultati positivi 3, 5 invece i guariti, per un totale di 205 casi attivi.

A Bracigliano si registrano 5 nuovi contagi, al momento gli attualmente positivi in città sono 41. "Purtroppo, bisogna segnalare che 4 degli attualmente positivi sono ancora ospedalizzati per tenere sotto controllo le loro condizioni di salute. La restante parte dei positivi risulta asintomatica, mentre altri riscontrano solo lievi sintomi" Sottolinea il sindaco Antonio Rescigno. Presso il solo Centro Vaccinale di Bracigliano sono state somministrate 822 prime dosi: "Una campagna che va avanti spedita nella direzione della tanto attesa immunità di gregge, obiettivo congiunto di tutti i territori." Commentano dall'amministrazione.

Due nuovi casi a Capaccio, mentre ad Agropoli i concittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 7.965 mentre le dosi complessivamente somministrate sono pari a 10.965. Da oggi riprenderanno regolarmente le somministrazioni presso il Centro vaccinale Covid-19 "Città di Agropoli", essendo pervenute le nuove scorte di vaccini.

"Per quanto riguarda la situazione Covid-19 in Città, la bella notizia è che non ci sono nuovi casi oggi e nel contempo si sono verificate 3 guarigioni. Il dato di positivi attuali scende a 34." Comunica il sindaco Adamo Coppola.