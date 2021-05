Il Covid si prende un'altra vita: lutto a Fisciano Il cordoglio del sindaco Vincenzo Sessa

E' ancora un triste giorno per la provincia di Salerno che dice addio ad un'altra, l'ennesima, vittima del Coronavirus. Lutto a Fisciano per la morte di Giacomo Lotano, residente alla frazione Lancusi. A dare il triste annuncio è stato il sindaco Vincenzo Sessa tramite un post sui social: "A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia, per questa perdita così dolorosa." Ha scritto la fascia tricolore. Solo il 19 maggio scorso la città aveva registrato un altro decesso.