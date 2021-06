La proposta di Priscilla Salerno: "Un memorial per Loris" Partita la campagna social per ricordare il tifoso della Salernitana morto durante i festeggiamenti

"Senza invadere gli spazi di altri, senza mancare di rispetto alla famiglia ed a chi gli ha voluto bene, con la speranza di essere il seme di qualcosa di più grande, immagino un memorial per Loris, un grande tifoso della Salernitana". Così l’attrice hard ed imprenditrice Priscilla Salerno, lancia la raccolta fondi in onore del supporter granata.

"Loris - si legge nel lancio della iniziativa - è mancato all’improvviso, in un giorno di festa, uno di quei giorni che sarebbe dovuto essere tra più belli della sua vita. Da sempre in prima linea per la sua squadra del cuore, la Salernitana, ha avuto un tragico incidente stradale durante i

festeggiamenti per la promozione in serie A. Lo vogliamo ricordare così com’era, sempre positivo e con un sorriso per tutti. Il nostro intento - prosegue la spiegazione della iniziativa - è quello di istituire un memorial sportivo, che ci permetterà ogni anno di onorare la memoria di Loris giocando a calcio e riunendo le famiglie in una giornata di sport e unione", ha aggiunto.

E' possibile sostenere l'iniziativa a questo link