Vaccini a Salerno: nuovi open day e somministrazioni by night Saranno disponibili 520 dosi di Pfizer a Salerno e 960 a Sarno

E' corsa ai vaccini: nuovi open day e vaccinazioni by night sono stati organizzati in provincia di Salerno. L'obiettivo è quello di raggiungere nel più breve tempo possibile l'immunità di gregge e tornare alla tanto attesa "normalità". Due nuovi appuntamenti sono stati resi noti dall'Asl Salerno. Presso il centro vaccinale Teatro DE LISE in Piazza 5 Maggio, a Sarno, dalle 20 di venerdì 11 giugno alle 8 di sabato 12 giugno potranno essere vaccinate 960 persone, dai 18 ai 49 anni, con il vaccino Pzifer. Prenotazioni a partire dalle ore 10:30 del 9 giugno su: https://opendayvaccini.soresa.it



Giovedì 10 giugno, invece, dalle 12 all'1 di notte del giorno successivo, appuntamento presso il centro vaccinale UOSM di Salerno sito in Corso Garibaldi 3. Potranno sottoporsi alla vaccinazione tutti i cittadini dai 18 ai 40 anni per un massimo di 520 persone. Sarà inoculato il vaccino Pfizer.

Prenotazioni a partire dalle ore 12:00 di oggi, mercoledì 9 giugno su: https://opendayvaccini.soresa.it

Prosegue spedita, intanto, la campagna vaccinale in tutta la provincia. Unanime l'appello dei primi cittadini che invitano la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione.