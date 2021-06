Salerno Pulita, la prima uscita di Bennet tra i quartieri Dalle 5 del mattino la campagna di ascolto con i dipendenti del neo amministratore unico

Questa mattina, accompagnato dai responsabili dei settori tecnico e raccolta-spazzamento, Luca Oliva, Pasquale Memoli e Christian Cannavale, a partire dalle ore 5, il neo amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha effettuato una campagna di ascolto tra i dipendenti della società Salerno Pulita, impegnati sul territorio per la raccolta dei rifiuti, "per comprendere le loro difficoltà al fine di un miglioramento delle condizioni di lavoro ed anche per innalzare, ulteriormente, la qualità del servizio reso alla città di Salerno", fanno sapere dalla società.

"Ho avuto modo di riscontrare - ha dichiarato Bennet - che, spesso, piccole leggerezze dei cittadini provocano mille difficoltà agli stessi operatori: nel percorso cittadino ho, infatti, appurato che numerose autovetture private, nel corso della notte, vengono lasciate in parcheggio dinanzi alle campane per la raccolta del vetro. Un fatto banale che, però, provoca disagi agli operatori impegnati nello svuotamento ma anche agli altri cittadini che sono costretti a sopportare file in auto per l’inevitabile traffico che si crea", le sue parole.

Nel corso della mattinata di ascolto, Bennet ha avuto modo di verificare che "numerosi condomìni non rispettano le norme per il corretto conferimento nei carrellati dei rifiuti organici e dell’indifferenziato cosicché si creano tante micro discariche notturne, facile preda di cani e gabbiani che fanno scempio dei rifiuti lasciati in strada", la denuncia di Salerno Pulita.

"Si tratta di alcune criticità - ha sottolineato Bennet - che i dipendenti di Salerno Pulita mi hanno segnalato e che, per essere eliminati, richiedono la collaborazione dei cittadini ed un ulteriore sforzo da parte dell’Amministrazione comunale che mi ha già garantita la massima solerzia negli interventi che sono di propria competenza. A tal fine - ha concluso Bennet - nelle prossime settimane procederò all’organizzazione di incontri nei singoli quartieri, coinvolgendo i rappresentanti dell’amministrazione comunale e quelli dei comitati dei residenti per raccogliere sollecitazioni, proposte ed idee per migliorare, sempre di più, il servizio di raccolta dei rifiuti sull’intero territorio comunale".