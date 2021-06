Salerno ricorda il "Lupo di mare" Alfonso Longo: una nuova targa al Porticciolo Un modo "per rinnovare il ricordo dei valori di cui è stato portatore"

Salerno ricorda l'uomo di mare Alfonso Longo, scomparso il 5 dicembre 2006, dopo una malattia. Appassionato di nautica, pesca, motori marini e sci nautico, Longo fu uno dei promotori della nascita del porticciolo di Pastena e una figura di riferimento per la vita quotidiana del piccolo approdo della zona orientale di Salerno. Un vero e proprio "lupo di mare" molto conosciuto e amato nel capoluogo. Questa mattina, alla presenza dei familiari e del sindaco Vincenzo Napoli, è stata sostituita la targa in suo ricordo, ormai sbiadita dalla salsedine.

"Questa mattina abbiamo voluto ricordare una figura molto amata da tanti cittadini del quartiere Pastena: Alfonso Longo. Alfonso era un uomo di mare, amico dei giovani, promotore della nascita del porticciolo e figura di riferimento per la vita quotidiana del piccolo approdo della zona orientale di Salerno. Per l’occasione, alla presenza dei suoi familiari, è stata sostituita la targa in suo onore già presente, ormai sbiadita dalla salsedine, per rinnovare il ricordo dei valori di cui è stato portatore." Le parole della fascia tricolore.