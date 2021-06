Arena Mercatello, il nuovo spazio dedicato alla cultura: appello agli artisti Dal 1 agosto al 30 settembre due mesi di eventi nel Parco della zona orientale di Salerno

Eventi e cultura, Salerno prova a ripartire. Appello agli artisti per il nuovo spazio dedicato allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, nel corso dell’ormai imminente stagione estiva, che sarà allestito nella zona orientale della città.

Alla tradizionale Arena del Mare in centro città, già l'anno scorso si aggiunse con successo l’Anfiteatro nel Parco Urbano dell’Irno. Alla conferma di questi spazi e location si aggiunge ora, l’importante novità dell’Arena Mercatello (installata nell’omonimo Parco) che dal 1 agosto al 30 settembre sarà a disposizione di enti privati e/o associazioni culturali regolarmente costituite che operano a Salerno ed in tutta la Campania.

Artisti e associazioni potranno proporre al pubblico i loro spettacoli e programmi in un contesto sicuro ed affascinante con ampia disponibilità di parcheggio e prossimo alla Metropolitana. "L’intento è quello di offrire ad artisti, addetti ai lavori, organizzatori un aiuto concreto in questa fase storica di ripartenza dopo la pandemia Covid-19 che ha in particolar modo danneggiato l’attività artistica e culturale." Sottolineano dall'amministrazione.

"Arena del Mare, Parco Urbano dell’Irno, Arena del Mercatello. Tre scenari unici messi a disposizione di artisti eventi e spettacoli che renderanno unica l’estate di Salerno. Un investimento sulla rinascita economica, sociale e per il rilancio del turismo. Torniamo a respirare cultura, Torniamo a far vivere la città!" Il commento del sindaco Vincenzo Napoli.

Le attività di spettacolo dovranno svolgersi sempre tenendo presente tutte le normative anti-Covid. Le richieste degli operatori dovranno essere inviate via mail all’indirizzo arenamercatello@comune.salerno.it entro il 21 giugno ore 12 (termine perentorio).



Nelle domande si dovranno indicare la data richiesta per lo spettacolo (ed eventuali date alternative – massimo due), la descrizione deve contenere indicazioni circa la tipologia di attività (es. concerto, spettacolo teatrale, ecc), una breve sinossi dello spettacolo con nomi e numero degli artisti in scena, la durata dello spettacolo, i recapiti per eventuale contatto dell’associazione o ditta o società. Se il richiedente è un’associazione va allegato l’atto costitutivo e lo statuto.



Gli Enti che hanno in programma un calendario di più spettacoli diversi, potranno inoltrare richiesta unica specificando i dettagli di ogni singolo evento. Si specifica però che la concessione di più date è subordinata alla disponibilità del calendario.



Oneri a carico del Comune di Salerno:

Il Comune di Salerno mette a disposizione in forma gratuita un’area appositamente individuata nel Parco Mercatello ( denominata Arena Mercatello);

il palco di dimensioni 12 mt x 10 mt , sedie per il pubblico (500 posti);

la promozione della rassegna in generale tramite i canali istituzionali;

tutti gli adempimenti amministrativi relativi al protocollo di sicurezza e tutte le garanzie di adeguata periodica pulizia ed igienizzazione giornaliera dell’area;

servizio di accoglienza e controllo all’accesso per il rispetto delle norme anti-Covid;

regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici.



Oneri a carico del richiedente:

Dichiarazione sotto propria responsabilità di sana e robusta costituzione e di non positività al Covid-19, per tutti i presenti sul palcoscenico;

adempimenti degli oneri fiscali: (Enpals, di essere in possesso di autorizzazioni alla rappresentazione teatrale laddove è richiesto, permessi per i minori se in scena, eventuali altri oneri di carattere contributivo o fiscale);

nolo back line;

gli impianti audio e luci, uno schermo con il videoproiettore digitale, se richiesto;

adempimenti SIAE;

promozione dei singoli eventi,

servizio VV.FFi e l’assicurazione per danni a persone o cose;

ambulanze.



L’eventuale vendita dei biglietti deve avvenire solo ed esclusivamente con modalità telematiche.

Per meglio regolamentare gli accessi, anche in caso di spettacoli gratuiti, saranno emessi titoli di ingresso (sempre online) con la spesa di 1 euro per la prevendita a carico dell’utente.



Per ogni evento deve essere garantito un numero massimo di persone (tra staff e artisti) che non crei assembramenti e rispetti tutte le disposizioni anti contagio.



Saranno prese in considerazione le richieste che aderiscono ai criteri generali indicati nella sezione Criteri di assegnazione. Le domande saranno valutate dall’Ente Comunale.

L’Amministrazione provvederà a stilare il programma intero con i progetti ammessi.

Seguirà un disciplinare da controfirmare sulle modalità di accesso e uso della struttura e di tutta l’area messa a disposizione.



CRITERI DI ASSEGNAZIONE



1. associazioni – 1 punto per ogni anno di attività (allegare atto costitutivo)

2. associazioni riunite – 1 punto extra per ogni associazione; Per l’assegnazione del punteggio si riterrà capofila il proponente con maggiore anzianità al quale andrà l’agevolazione di cui al punto 1.

3. teatri – 2 punti per ogni anno di attività

4. associazioni, teatri o società che propongono spettacoli con artisti di fama nazionale o internazionale – 5 punti

5. associazioni, teatri o società con sede legale a Salerno – 5 punti

6. associazioni, teatri o società con sede legale nel territorio regionale – 3 punti

7. associazioni o teatri o società che propongono spettacoli per bambini – 1 punto



Nel caso di concomitanza di richiesta della data per lo spettacolo: a parità di punteggio, prevale l'associazione, teatro o società con sede a Salerno; a parità di punteggio, se entrambi i soggetti hanno sede legale a Salerno, si sceglierà in base alla data di invio della richiesta stessa.



Si ricorda che i candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione solo ed esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo arenamercatello@comune.salerno.it entro e non oltre le ore 12 del 21 giugno 2021.



Gli orari di carico e scarico del materiale, montaggio e smontaggio, eventuali prove tecniche dovranno essere concordate con i tecnici e l’organizzazione preventivamente con apposito modulo che sarà compilato da entrambe le parti.

Eventuali soppressione di data o spostamenti, dovranno essere tempestivamente comunicate agli uffici competenti del Comune, almeno con tre giorni di anticipo.

In caso di mancata comunicazione saranno addebitate all’organizzazione tutte le spese sostenute per l’evento mancato.