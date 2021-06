Cilento, Pellegrino: "La messa in sicurezza dei sentieri è una priorità" Il caso è finito al centro di un confronto in consiglio regionale

"Sono particolarmente soddisfatto della risposta ricevuta alla mia interrogazione presentata questa mattina in consiglio regionale, che mira a velocizzare l'approvazione del regolamento attuativo della legge regionale sulla valorizzazione della sentieristica approvata il 25 giugno 2020. La risposta manifesta non solo la volontà di stabilire il percorso per l'approvazione del regolamento ma anche la definizione di tempi certi per la costituzione della consulta regionale per il patrimonio escursionistico che porterà alla stesura del Regolamento stesso. Un vivo ringraziamento lo esprimo alla giunta, e in particolare alla direzione generale dell'assessorato all'Agricoltura". Questo il commento di Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale ed ex presidente del Parco del Cilento.

"La sentieristica - ha puntualizzato Pellegrino - rappresenta uno dei principali punti di forza del nostro territorio e della nostra regione per l'importante patrimonio naturalistico e paesaggistico. Il regolamento è uno strumento indispensabile per definire i criteri per la realizzazione degli itinerari escursionistici, per le modalita' di catalogazione e la manutenzione dei percorsi e per le modalità di installazione della segnaletica. Purtroppo l'emergenza pandemica - ha concluso il consigliere - ha rallentato l'approvazione del regolamento stesso, ma con il sensibile miglioramento dell'andamento del contagio oggi possiamo procedere per intraprendere il percorso che mira a valorizzare le nostre risorse naturali che rappresentano un importante volano per il turismo ecosostenibile. Tale situazione e' stata evidenziata anche i giorni scorsi dal tavolo convocato dal Prefetto di Salerno, al quale hanno partecipato i rappresentanti del parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, delle Comunità montane, della Provincia di Salerno e dell'Uncem", le parole di Tommaso Pellegrino.