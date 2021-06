Salerno: nuova pavimentazione lungo la strada statale 19 "delle Calabrie" Un investimento di oltre 1,1 milione di euro: al via gli interventi dalla prossima settimana

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato quest’oggi, martedì 15 giugno 2021, i lavori di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo la strada statale 19 “delle Calabrie”, in provincia di Salerno.

L’intervento, per un investimento complessivo di oltre 1,1 milione di euro, permetterà il rifacimento della pavimentazione, oltre che della relativa segnaletica orizzontale.

I lavori interesseranno tratti saltuari compresi tra il km 21,000 ed il km 59,000, nei territori comunali di Serre, Sicignano degli Alburni, Petina, Pertosa e Polla.

Le attività verranno eseguite dall’impresa Lombardi costruzioni Srl con sede in Vallo della Lucania (SA).

Per l’esecuzione dell’intervento – che permetterà di incrementare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria viaria – si renderà necessaria, a partire dalla prossima settimana, l’istituzione del senso unico alternato, in tratti saltuari, in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Il termine di ultimazione è fissato in circa 60 giorni lavorativi.