Salerno, esami di maturità: "in bocca al lupo" del sindaco Napoli “La comunità scolastica ha dimostrato grande capacità di resistenza e creatività”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha rivolto rivolgere dalla sua pagina social un in bocca al lupo a tutti gli studenti impegnati nel sostenere l'esame di maturità. “Siamo al fianco dei nostri ragazzi e di tutto il personale docente e non docente per questo importante appuntamento di vita e studio che arriva dopo uno dei periodi più complessi della storia umana.

La comunità scolastica ha dimostrato grande capacità di resistenza e creatività riuscendo a garantire un adeguato servizio didattico e formativo. Ed il Comune di Salerno ha sempre fatto la sua parte per garantire il sicuro svolgimento delle attività: tamponi, sanificazioni, ricerche, vaccinazioni.

Ho avuto modo d’incontrare diversi maturandi nei giorni scorsi. Li ho trovati giustamente emozionati, ma anche consapevoli e super motivati. Sono convinto che concluderanno brillantemente il percorso di studi e che con loro il nostro futuro sarà in buone mani”.