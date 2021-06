Vaccini: ecco il piano dell'Asl Salerno sulle tipologie da utilizzare Partita la riorganizzazione delle inoculazioni dopo le indicazioni del Ministero della Salute

L'Asl Salerno fa sapere che a seguito delle indicazioni inviate dal Ministero della Salute in risposta ai chiarimenti sul piano vaccinale e richiesti dall'Unità di Crisi della Regione Campania, "la campagna vaccinale proseguirà sul territorio secondo le seguenti modalità:

1. ai nuovi vaccinati non sarà somministrato AstraZeneca al di sotto dei 60 anni;

2. rispetto al vaccino Johnson & Johnson la posizione del Ministero non è definita in modo chiaro e vincolante. Pertanto, tale vaccino non sarà somministrato sotto i 60 anni;

3. prosegue la vaccinazione di massa con Pfizer e Moderna;

4. a chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca si dovrà somministrare la seconda dose AstraZeneca solo sopra i 60 anni;

5. sotto i 60 anni si dovrà fare il richiamo solo con vaccini #Pfizer o #Moderna.

6. In conclusione, dovendo vaccinare la popolazione più giovane d’Italia, la Campania richiede per l’ennesima volta, e sollecita, la fornitura aggiuntiva di vaccini Pfizer e Moderna, anche in relazione alla popolazione studentesca da vaccinare".

Ciò comporterà – chiariscono dall'Azienda Sanitaria Locale - una riorganizzazione di tutte le attività ed una ripianificazione delle agende di convocazione presso i vari centri, anche in funzione degli approvvigionamenti di vaccino Pfizer e Moderna che si sono resi necessari alla luce delle ultime indicazioni .

"Tanto premesso, l’Asl Salerno continuerà comunque nel suo impegno teso a completare quanto prima possibile la campagna di vaccinazione e immunizzazione di tutta la propria popolazione" chiarisce l'azienda.