Salerno: partiti questa mattina gli esami di maturità Emozione e fiori per le studentesse al liceo Torquato Tasso di Salerno

Sono partiti anche a Salerno gli esami di maturità 2021, quest'anno al via le prove orali uniche in presenza con obbligo di mascherina e distanziamento interpersonale. Un percorso riadattato a causa delle nortmative anti covid. Il voto finale sarà determinato perlopiù da tutto il percorso scolastico. E' stato sicuramente un anno diverso, con la dad che ha cambiato la vita dei giovanissimi.

Oggi si presentano i primi maturandi in base alla lettera estratta, poi si procederà in ordine alfabetico. La prova si svolge in presenza con l'obbligo di mascherina chirurgica, bandite quelle di stoffa. I candidati positivi al Covid dovranno mandare un certificato di malattia e potranno sostenere l'esame dopo la guarigione, solo in casi di fragilità è consentito il colloqui a distanza. Al posto delle prove scritte un elaborato mentre le commissioni sono composte da sei docenti interni, non c'è più la commissione esterna.

Tanta emozione in tutti gli istituti cittadini. Al centralissimo liceo classico Torquato Tasso di Salerno le studentesse che hanno sostenuto l'esame questa mattina hanno ricevuto all'uscita delle aule mazzi di fiori. Un gesto d'affetto da parte di familiari e compagni di classe per chi ha vissuto un anno difficile e diverso, proprio a causa del perdurare della pandemia.