Spiagge e mare sporco a Torrione: la denuncia dei cittadini I bagnanti: “Non funzionano neppure le docce pubbliche, è una vergogna”

Mare e spiagge sporche nel quartiere di Torrione e docce rotte, è la denuncia arrivata alla redazione di Ottopagine da parte dei residenti della zona che lamentano disagi e incuria degli arenili pubblici. Per i cittadini un problema serio per le tante famiglie e i tanti bambini che frequentano la spiaggia, impossibilitati del potersi rinfrescare in alcun modo, visto anche il gran caldo che imperversa in questi giorni.

“E' davvero una vergogna” accusano gli abitanti del rione che chiedono all'amministrazione comunale che intervenga al più presto per garantire maggiore attenzione per gli spazi pubblici.

Poter usufruire infatti in sicurezza delle spiagge dell'area demaniale è un diritto di tutti. Una polemica che monta proprio nell'anno in cui la città, grazie al ripascimento partito nella zona orientale che poi si estenderà il prossimo anno anche negli altri quartieri, si è riappropriata di maggiori spazi. Il comune in questi mesi ha fatto degli interventi migliorativi sulle spiagge proprio una bandiera, spiegando come possa essere un volano per rilanciare anche l'aspetto turistico della città, provato gravemente dai lunghi mesi di pandemia.