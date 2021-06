Maturità 2021: fiori e sorrisi, parla Nicole: "E' andata" Gli studenti di Salerno dopo l'esame: "Tempo di viaggi e amici" |FOTO E VIDEO

Un mazzo di fiori, un grande sorriso e - seppur con ancora qualche restrizione - un'estate davanti all'insegna dei viaggi. Poco meno di un'ora e il "gioco" è fatto: Nicole esce dal liceo "Regina Margherita" più leggera. Il suo esame di maturità è finito e sebbene la mascherina le nasconda metà viso, la gioia si vede dagli occhi. All’uscita, ad attenderla il papà, e gli amici di sempre. La maturità al tempo del Covid si fa senza "squadra di sostegno": ammesso un solo accompagnatore per ogni candidato all’interno.

“E’ andato tutto bene, mi hanno fatto qualche domanda ma il tutto si è svolto in maniera molto informale, mi aspettavo di peggio!” Racconta Nicole che ora attende con ansia la seconda dose di vaccino Pfizer, da dover fare a luglio, per dare “ufficialmente” il via alla sua estate.

Per il secondo anno di fila, l'esame di maturità ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. Dopo tanti giorni in dad, i ragazzi, questa mattina, si sono recati a scuola pronti per discutere il loro elaborato. Grande distanziamento all’interno dell’aula per l’unica prova orale che hanno dovuto sostenere ed obbligo di mascherina per tutto il tempo - bandite quelle di stoffa. Sono 10.291 gli studenti salernitani che dovranno sostenere la maturità.

All'uscita del centralissimo liceo Tasso "festeggia" un altro gruppo di ragazzi. Anche per Pietro, della 5B, la prova è andata: "Sono stati bravi, nessuna domanda "fuori percorso" Racconta. Niente soprese, dunque, nemmeno sulla notte prima degli esami: "Ho ascoltato Venditti".

"Ora è tempo di amici e vacanze. Per l'università ho le idee abbastanza chiare, ma per ora relax." Conclude.