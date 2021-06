Salerno: in arrivo nuove docce sulle spiagge cittadine In seguito alla segnalazione dei residenti a Ottopagine la risposta del consigliere Carbonaro

Dopo le polemiche delle ultime ore sullo stato delle spiagge libere a Salerno arrivano le precisazioni del consigliere comunale Antonio Carbonaro: “L'amministrazione non è ferma, siamo al lavoro per assicurare a tutti i cittadini la possibilità di fruire comodamente degli arenili” precisa il consigliere in risposta a un residente che si era rivolto alla redazione di Ottopagine per denunciare il degrado sui litorali della città. “Si sta provvedendo in questi giorni al montaggio delle docce, dismesse durante l'inverno per preservarle da salsedine e atti vandalici – chiosa Carbonaro - .

Sono state già installate a piazza della Concordia, prima del lido Caravella sul lungomare Marconi, subito dopo il lido nuovo Mercatello dove sono state raddoppiate, in zona istallato anche un silos e una fontana.

Oltre a quelle presenti negli anni passati nuove docce arriveranno inoltre tra il lido Miramare, e nei pressi di Capitolo San Matteo. Domani mattina saranno istallate nei pressi del parco giochi a Torrione, nella zona del lido Arenella e alla Baia”. Il comune di Salerno è impegnato poi a implementare il servizio con nuove istallazioni rispetto agli scorsi anni. “Tranquillizziamo i cittadini nelle prossime settimane nuove docce anche di fronte al bar Marconi – aggiunge il consigliere Carbonaro -.

Inoltre l'amministrazione sta cercando una soluzione per migliorare le condizioni delle acque ed evitare che, con il troppo pieno, finiscano in mare i reflui, ma vi vadano solo le acque bianche. Non ultimi gli interventi per la ristrutturazione delle discese a mare con la realizzazioni di scivoli per i disabili sul Lungomare Marconi e a Mercatello” conclude il consigliere Carbonaro.