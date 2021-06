A 56 anni, nonna di tre nipotini, si diploma: "Era un sogno, ora la laurea" La bella storia di Carolina De Rosa, originaria di Giffoni, che ha superato l'esame al S.Caterina

A chi non crede che non si smette mai di imparare, o che dubita sul potercela fare nonostante le difficoltà, è consigliabile ascoltare le parole di Carolina De Rosa. La donna, originaria di Giffoni Valle Piana, a 56 anni ha conseguito questa mattina la maturità. L'esame è stato sostenuto all'istituto "Santa Caterina - Amendola" di Salerno.

Era il 1983 quando, a 18 anni, Carolina si sposa. Giovanissima, diventa mamma di tre figli ed oggi è nonna di quattro splendidi nipotini. La vita ha preso una piega diversa rispetto a quella che lei aveva immaginato da ragazza, con il sogno di diventare magistrato.

Ma la "nonna sprint" non si è arresa, ed anzi ha rilanciato. Ha seguito un corso specifico ed ora è diplomata in Amministrazione, finanza e marketing.

Se per i ragazzi il percorso non è semplice, figuriamoci per chi si approccia allo studio in età adulta. Ma Caterina De Rosa non si pone limiti e - come racconta in questa intervista andata in onda nel tg di OttoChannel 696 - ora continua ad inseguire il suo sogno di studio: obiettivo, laurearsi. Ovviamente, con lode: ma quella della vita, più che della commissione.