Frana sull'Amalfitana: il maltempo frena la riapertura, Costiera spezzata in due

Proseguono le attività per la riapertura della Strada Statale Amalfitana nel territorio comunale di Maiori. Allo stato attuale mancano le ultime rifiniture alla rete paramassi e le verifiche tecniche finali necessarie al ripristino della viabilità.
A causa dell’allerta meteo in corso e delle pessime condizioni climatiche, la ditta incaricata sta operando a ritmo serrato nelle finestre temporali in cui le condizioni atmosferiche consentono di lavorare in sicurezza. La riapertura della strada è pertanto prevista nei prossimi giorni, subordinatamente al miglioramento delle condizioni meteo e alla possibilità di completare gli ultimi interventi programmati.
Fino ad ora sono stati eseguiti il taglio della vegetazione, la bonifica dei punti cedevoli e la posa della rete paramassi. Restano da completare il fissaggio definitivo della rete e le verifiche tecniche conclusive, al termine delle quali potrà essere rilasciato il nulla osta per la riapertura della Strada Statale Amalfitana.
Seguiranno aggiornamenti in relazione all’evoluzione dei lavori e delle condizioni meteorologiche.