Salerno, ancora sosta selvaggia in Largo Plebiscito: raffica di multe De Maio: "Un' altra notte di intenso lavoro per garantire ordine e rispetto del codice della strada"

Ancora lotta alla sosta selvaggia nel centro di Salerno. Grande attenzione, da parte delle forze dell'ordine, è stata rivolta a Largo Plebiscito, da tempo al centro di polemiche e segnalazioni da parte di cittadini e residenti in quanto "ostaggio" di auto e parcheggi. Anche ieri notte pioggia di multe e auto rimosse. Un'azione messa in campo per contrastare il fenomeno seguita anche dal vice sindaco Mimmo De Maio.

"Un' altra notte di intenso lavoro per garantire ordine e rispetto del codice della strada, ma sopratutto per assicurare tranquillità e serenità ai tanti residenti ed operatori economici del quartiere. Un doveroso apprezzamento per il lavoro svolto, va agli agenti del nostro corpo di Polizia Municipale." Le parole del vice De Maio.

Solo una settimana fa, l'assessore all'Urbanistica e alla Mobilità aveva anche anticipato: "C’è allo studio l’estensione della ZTL (zona a traffico limitato) fino all’incrocio con Piazza Porta Rotese e si sta approfondendo il progetto di riqualificazione di Largo Plebiscito con risagomature dei marciapiedi per consentire una più corretta definizione dei flussi veicolari."