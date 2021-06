Rubinetti a secco a Salerno: sospensione idrica nella zona Irno Ecco quando e in quali strade

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di riparazione in Via Irno si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 15.00 di Mercoledì 23 giugno, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

• Via Irno dal civico n° 95 al civico n° 223 e dal civico n° 66 al civico n° 88

• Via Sant’ Alfonso Maria Liguori

• Via Pellegrino Cucciniello

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.