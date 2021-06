Salerno si avvia a essere la prima città Covid free della Campania In netto vantaggio su Napoli per quanto riguarda i vaccini

Salerno potrebbe superare Napoli e diventare la prima città Covid free della Campania.

Difficilmente il capoluogo riuscirà a completare l'obiettivo per luglio. E' quanto si evince dai dati diffusi dall'Asl che analizzando la diffusione dei vaccini, tengono conto dei cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose di siero anti Covid.

A Salerno e provincia ad oggi c'e' un totale di 850 mila vaccini somministrati, che coprono quindi il 77% della popolazione. Di questi oltre 600 mila (il 54%) hanno ricevuto almeno una dose mentre in 250 mila hanno completato con la seconda (il 22,7%). Intanto le somministrazioni non si fermano e nel capoluogo di provincia non si registra un forte stop nelle prime dosi, come invece avviene a Napoli in particolare per gli over 60 che devono ricevere Astrazeneca, ma anche per i cittadini di età inferiore ai quali sono rivolti Pfizer o Moderna. Napoli ha subito uno stop nella corsa per raggiungere al più presto il 75% di popolazione vaccinata per l'improvviso rallentamento nell'adesione.

Al momento all'Asl Napoli 1 risulta che su una popolazione residente di 839.647 abitanti nel capoluogo la percentuale che ha ricevuto ad oggi la prima dose è del 58,56%, a quota 491.720 cittadini. Un rallentamento contro il quale si sta lottando da giorni.