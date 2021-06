Salerno, Bennet: "Poca attenzione alla raccolta differenziata" Al via il tour di Salerno Pulita nei quartieri

Tour nei quartieri di Salerno alla "scoperta" delle criticità e delle problematiche da risolvere. E' partito, alle 5 di questa mattina, il ciclo di incontri che il neo amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha promosso per un confronto con i residenti e per "conoscere il loro parere sulla raccolta differenziata e sullo spazzamento della Città".

All'alba l'amministratore unico, insieme ai dipendenti della socità, si è recato nei quartieri della zona orientale, in particolare a Mariconda e Sant'Eustachio.

"I cittadini lamentano soprattutto il servizio di spazzamento" ha fatto sapere l'amministratore Bennet al termine dell'incontro dal quale è poi emersa anche una scarsa attenzione alla raccolta differenziata.

"Un po' per mancanza di sensibilizzazione un po' per mancanza di sanzioni la differenziata sta diventando molto carente in città" Sottolinea Bennet. Non a casa è stato scelto il martedì, giorno di ritiro dell'indifferenziato, per far partire il ciclo di incontri.

"Abbiamo avuto modo di riscontrare che insieme all'indifferenziato si trova plastica, cartone, vestiti.. Differenziare significa anche rispettare il giorno di conferimento, altrimenti è inutile". Conclude l'amministratore di Salerno Pulita.

Prossima tappa, martedì 29 giugno nel quartiere Carmine. Appuntamento alle 5 al bar Delle Rose, alle 6 presso l'ufficio postale di via Aversano.