Rione San Giovanniello torna a respirare: "Via la discarica dopo 10 giorni" La denuncia del comitato centro storico: "Dopo la rimozione, incivili hanno ricominciato l'accumulo"

Degrado e sporcizia: i cittadini del rione San Giovanniello hanno per giorni denunciato via social la condizione di abbandono in cui versava il largo dedicato al mercato, nel cuore del centro storico di Salerno. Una vera e propria discarica con rifiuti di ogni genere e odore terribile affliggeva i residenti della zona, come testimoniato anche dalle tante e ripetute fotografie condivise anche sui social dal "Comitato centro storico".

Oggi i residenti possono tirare un - piccolo - sospiro di sollievo. In mattinata la "discarica" di San Giovanniello è stata rimossa. Sul posto sono intervenuti diversi vigili urbani e 4 operatori di Salerno Pulita.

"Stavano aprendo le buste per capire da dove venissero i rifiuti. Probabilmente stanno facendo dei lavori perchè oltre alle sedie c'erano anche ferri arrugginiti e stoviglie varie." Spiegano dal comitato.

"Per ottenere questo intervento - sottolineano - ci sono voluti solo 10 giorni nei quali la discarica ha continuato a crescere:

- Al 14/6 era stata già segnalata la discarica più volte con la app Junker

- Sempre il 14/6 abbiamo segnalato telefonicaente a Salerno Pulita la discarica, la responsabile si è appuntata il luogo dicendoci che avrebbero provveduto

- Il 15/6 nel primo pomeriggio abbiamo richiamato SP per sollecitare e ci hanno detto che quello stesso pomeriggio sarebbero passati. ma non sono passati

- Il 17/6 il consigliere Gianpaolo Lambiase si è interessato della vicenda telefonando al responsabile di zona di Salerno Pulita, parlandone di persona all'amministratore unico della società e al capo staff del sindaco, tutti gli hanno assicurato un pronto intervento, ma il cumulo ha continuato a crescere

- Ieri mattina abbiamo scritto alla polizia municipale per segnalare la situazione chiedendo un intervento per individuare i responsabili."

Oggi finalmente, dopo 10 giorni, c'è stata la rimozione. "La beffa è che subito dopo i soliti incivili concittadini hanno ricominciato l'accumulo.... Le telecamere ci sono e puntano proprio in quel punto, se l'amministrazione comunale non interviene per reprimere questi comportamenti ne è complice.." L'amaro commento del comitato centro storico.