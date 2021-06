Approvato il bilancio del Consorzio Asi Salerno L’Ente chiude con 600mila euro di utile. Il presidente Visconti: "Ente virtuoso e produttivo"

E’ stato approvato il bilancio del Consorzio Asi di Salerno, l’Ente chiude con 600mila euro di utile. “Oggi abbiamo approvato il bilancio 2020 del Consorzio Asi che conferma quanto l’ente sia in piena salute-dice il Presidente Antonio Visconti-Chiude infatti con un utile netto di 600mila euro, com’era ampiamente previsto. Lo schema di bilancio è stato approvato dall’assemblea dei soci che abbiamo convocato e svolto stamattina. E’ un risultato importante che rivendichiamo con forza-continua Visconti- e che testimonia la piena operatività del Consorzio e, nel contempo, la proficua collaborazione con la partecipata CGS che ci ha fornito il suo prezioso contributo”.



L’Ente Salernitano, inoltre, approva il Programma Triennale delle Opere con Previsioni di investimento di 181 milioni di euro così ripartiti:



-Salerno (61.266.000.00)



-Battipaglia(56.000.000.00)



-Cava de’ Tirreni(13.450.000.00)



-Fisciano-Mercato San Severino(11.500.000.00)



-Buccino(1.856.000.00)



-Contursi(1.224.740.90)



-Oliveto Citra(1.235.741.46)



-Palomonte(2.042.000.00)



-Nuclei Industriali Area del Cratere(25.080.000.00)



“Sono attualmente in corso- conclude il presidente Visconti-interventi per circa 15 milioni di euro negli agglomerati principali. Si tratta di interventi importanti resi possibili grazie alle risorse del PNNR, il piano economico di ripresa e resilienza del nostro Paese. Gli interventi, di riqualificazione e video sorveglianza, interessano le aree industrali ed alcuni sono in corso di svolgimento, come a Salerno, altri, come a Cava de’Tirreni, già conclusi”.