Viadotto Gatto, nuovo allarme sicurezza: "Manca l'asfalto" Il Codacons chiede l'intervento del prefetto: "Con i motorini dei ragazzi troppi rischi"

"Non è la prima volta che il Codacons interviene per lil Viadotto Gatto. Siamo stanchi lo diciamo quasi ogni mese che l'arteria è pericolosa e lo è ancor di più nel periodo estivo, in quanto attraversato quotidianamente da migliaia di ragazzi che vanno a mare in costiera con moto e motorini": così l'avvocato Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale dell'associazione.

"Abbiamo chiesto i primi giorni di giugnom che si potesse passare per via Sabatini, ma il Comune tace a discapito della sicurezza stradale e adesso veniamo a conoscenza che manca addirittura l’asfalto. Non si può andare avanti in questo modo senza affrontare problematiche così serie, chiederemo l’intervento del Prefetto", la presa di posizione di Marchetti.

"Il Codacons spera che almeno questa richiesta possa essere accolta si tratterebbe di buon senso per la sicurezza dei nostri ragazzi. Forse bisognerebbe cambiare qualcosa in questa città e mirare davvero al suo bene e a quello dei cittadini tutti", conclude la nota.