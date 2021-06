Salerno, Antonio e Roberto: proposta di matrimonio da sogno a Santa Teresa La coppia, originaria di Solofra, si sposerà a settembre

Si sono giurati amore eterno sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno. Antonio Savarese e Roberto Ingenito, una giovane coppia originaria di Solofra, ieri, dopo 8 anni di relazione, ha coronato quello che per tutte le persone innamorate è un sogno. I due hanno affrontato come ogni coppia e forse di più, problemi iniziali dovuti anche ai 16 anni di differenza d'età. Poi il sentimento che li lega li ha tenuti insieme.

Antonio ha così deciso di chiedere la mano del suo amato a sorpresa, tra cuori di sabbia, la musica di un sassofono e un romantico arco di fiori. Il sì ha scatenato gli applausi dei presenti emozionati.

La coppia ha sfidato omofobia e pregiudizi, proprio nei giorni in cui in Italia infuria la polemica per il Ddl Zan. “Ho detto sì, l'amore è amore, mi ha conquistato con la sua dolcezza, io sono una persona un pò difficile” ha confidato Roberto visibilmente commosso mostrando l'anello ricevuto. Gli ha fatto eco Antonio che ha voluto precisare: “Mi fa piacere che la gente ci abbia applaudito, ci hanno fatto anche gli auguri, questo è il bello, questo è il nostro messaggio in questo momento.

Le persone devono aprirsi, oggi il bello è amare, il bello è essere in pace con tutti e non litigare per cose inutili”. La coppia, che ultimamente ha comprato anche casa, si sposerà l'uncidi settembre prossimo.