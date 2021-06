Anche Salerno ha la sua Piazza Dante: "Orgoglio nazionale, omaggio alla cultura" L'intitolazione dell'area alle spalle delle Poste centrali a 700anni dalla morte del Sommo Poeta

"Una piazza bella e significativa sul lugomare della città con lo scenario del mare come quinta. Un atto doveroso e dovuto, arrivato purtroppo in ritardo" L'ha presentata così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la "nuova" piazza Dante Alighieri. La proposta, recepita dall’assessore alla Cultura del Comune di Salerno Antonia Willburger, è stata sollecitata dal liceo statale Francesco De Sanctis e dalla Società Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. L'intitolazione dell'area alle spalle delle Poste centrali al Sommo Poeta è avvenuta questa mattina.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il prefetto Francesco Russo, la presidente della Società Dante Alighieri di Salerno Pina Basile, l'assessore alla cultura Antonia Willburger e l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi che dopo lo scoprimento della targa ha benedetto la piazza.

Significativo l'intervento della presidente della società Dante Alighieri che ha ripercorso i momenti salienti della vita del Sommo Poeta e rimarcato la sua importanza. "Il genio universale, il padre della lingua italiana, orgoglio nazionale. Questa piazza è un omaggio alla cultura" Ha dichiarato. E adesso l'amministrazione guarda già al futuro, dopo la piazza, infatti, si pensa già a una serie di iniziative e cicli di incontro e approfondimento su Dante Alighieri e la sua poetica. "Una soddisfazione. Da questa piazza possono partire una serie di progetti, coinvolgendo anche le scuole." Sottolinea l'assessore alla cultura Willburger.